Επίθεση στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από τον πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιο, που τον κατηγορεί πως παραβίασε κανόνες της Εκκλησίας και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Αμβρόσιος ενοχλήθηκε όπως λέει για την πρώτη συνάντηση μετά τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο! Μαζί επισκέφθηκαν δομές της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήλεσι και στον Ωρωπό, παιδικούς σταθμούς και ένα κέντρο γεροντολογίας. Η κοινή τους εμφάνιση είχε σαφή πολιτικό συμβολισμό, λόγω των αντιδράσεων, που έχει προκαλέσει στην Εκκλησία και στις τάξεις των πιστών, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο ότι αμνηστεύει τους «καταφρονητές των νόμων του Ευαγγελίου», αποδέχεται τη νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλοφίλων ως φυσιολογικούς, και «αντιστρατεύεται τους νόμους του Θεού ο οποίος έριξε πυρ εξ ουρανού και κατέκαυσε τα Σόδομα και τα Γόμορα».

Και στη συνέχεια ρωτα: «Με ποιο δικαίωμα Μακαριώτατε διαπράττετε αυτό το ηθικό έγκλημα δηλαδή να εναγκαλίζεσθε τον πολέμιο του ηθικού νόμου πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και να γράφετε στα παλιά σας υποδήματα ακόμη και τους λόγους του Αποστόλου Παύλου;

Ο κ. Αμβρόσιος περνά και στη συνέχεια και σε «κατηγορητήριο» ως «εκκλησιαστικός Εισαγγελέας και επισημαίνει στον κ. Ιερώνυμο τα εξής «αδικήματα»:

Α. Αδελφοποίηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος νομοθετικών νομιμοποίησε τον γάμο των ομοφυλοφίλων.

Β. Συνιστάτε ,με τα λεγόμενά σας την «συνεργασία» Εκκλησίας με τη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη και των άλλων πολέμιων της Εκκλησίας μας.

Γ. Με όλα όσα πράττετε οι Χριστιανοί κραυγάζουν: «Έπεσε το οχυρό της Ορθόδοξης Ελλάδας επί Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου του 2ου»!

Περνά όμως και σε ένα ακόμη θέμα αυτό του επιδόματος μητρότητας… και σε ομοφυλοφίλους: «….Ως γνωστόν, την Τετάρτη 17 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα μητρότητας. Και ξάφνου, εμφανίστηκε και … διάταξη, η οποία περιλαμβάνει και τους ομοφυλόφιλους!»! Και τον ρωτά τι έπραξε γι αυτό, ενώ τον κατηγορεί πως στην περίπτωση της πολιτευτού της Νίκης που χαστούκισε την βουλευτή της ΝΔ στην Καβάλα πήρε θέση αναφέροντας: «Η Εκκλησία αγαπάει και δεν εκδικείται, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος για την επίθεση, που δέχθηκε βουλευτής σε ναό, επειδή ψήφισε “ασεβές νομοθέτημα”». Για να σχολιάσει: «Με τη ουρά στα σκέλια ο Ιερώνυμος στον Μητσοτάκη».

Τέλος αναφέρει: «Οι εκκλησιαστικοί παράγοντες είτε από σεβασμό στο σεπτό πρόσωπό σας είτε από φόβο για τις κυρώσεις, είτε από ευγένεια, δεν μιλούν και δεν εκφράζονται. Οπότε εσείς, ανενόχλητος πλέον, προβαίνετε συνεχώς σε πράξεις και ενέργειες που συνιστούν το έγκλημα της προδοσίας! Εδοκίμασα πολλήν ψυχική ταραχή σκεπτόμενος εάν έπρεπε να σας απευθύνω την παρούσα επιστολή. Και διερωτώμενος προβληματισμένος και προσευχόμενος εις την σκέψη μου ήλθαν μεγάλα εκκλησιαστικά αναστήματα αγιότητας τα οποία επέδειξαν μία δυναμική διαγωγή προς τινάς καταφρονητές των νόμων του Θεού, όπως ο Αγιος Νικόλαος και ο Αγιος Αμβρόσιος. Σας θυμίζω ότι η Εκκλησία διδάσκει την αγάπη αλλά δεν αμνηστεύει την αμαρτία. Για τον παραπάνω λόγο σας ικετεύω να αλλάξετε στάση και να διορθώσετε τα λόγια που συχνά αναφέρετε.

Πηγή: Tempo24

