Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονη φαρμακοποιός που πουλούσε ναρκωτικά φάρμακα χωρίς κουπόνια

Φαρμακοποιός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελίες ότι διαθέτει προς πώληση φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έφεραν κουπόνια (ταινία γνησιότητας) και μεταξύ αυτών φάρμακα που υπάγονται στην κατηγορία των ναρκωτικών. Πρόκειται για 50χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν έρευνας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή κλιμακίου της Αρχής Εθνικής Διαφάνειας.

Όπως έγινε γνωστό, σε επιτόπια έρευνα στο φαρμακείο της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 69 συσκευασίες με 1820 δισκία ναρκωτικών φαρμάκων, τα οποία κατείχε χωρίς την ταινία γνησιότητας. Κατά την ίδια έρευνα εντοπίστηκαν κι άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κουπόνια και για την περίπτωση αυτή διεξάγεται περαιτέρω έρευνα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα παραπάνω φάρμακα συνταγογραφήθηκαν σε προγενέστερο διάστημα και οι συνταγές εκτελέστηκαν χωρίς να έχουν παραδοθεί σε πελάτες.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών με τη μορφή της κατοχής και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Η ίδια, προανακριτικά, αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ κατά πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν ηλεκτρονικά και για λόγους οικονομικής διευκόλυνσης των πελατών της τα κρατούσε στο φαρμακείο για να τα διαθέσει σταδιακά, όταν αυτοί θα ήταν σε θέση να τα πληρώσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

