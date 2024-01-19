Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Λίγες ημέρες μετά την μαφιόζικη εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο, γνωστού στα κυκλώματα της νύχτας με το προσωνύμιο «Ζαμπόν», η ΕΛΑΣ σε μια συντονισμένη επιχείρηση προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να ειναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και να εμπλεκονται στις δολοφονιες των Γιάννη Σκαφτούρου και Βασίλη Ρουμπέτη που θεωρούνταν από τα ισχυρά ονόματα της «Greek Mafia».

Ακόμη κατηγορούνται για την απόπειρα δολοφονίας του Μαυρόπουλου τον περασμένο Ιούλιο στη Πιερία, αλλά και τον εμπρησμό δύο πρατηρίων βενζίνης, συμφερόντων των δύο δολοφονηθέντων.

Οι δύο συλληφθέντες 39 και 21 ετών, εχτές το πρωί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για συνολικά εννέα κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και επτά πλημμεληματικού βαθμού.

Το βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνέργεια σε ανθρωποκτονία, ληστεία, διακεκριμένη οπλοφορία, εμπρησμό, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και άλλες.

Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ, πίσω από τα συμβόλαια θανάτου του Γιάννη Σκαφτούρου και Βασίλη Ρουμπέτη κρύβεται ο αιματηρός πόλεμος μεταξύ των συμμοριών της νύχτας για το ποιος θα κυριαρχήσει στην διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

Όπως αποκαλύπτεται από την έρευνα της ΕΛΑΣ, το συμβόλαια θανάτου για τον «θείο Τζο» κατά κόσμο Γιάννη Σκαφτούρο εκτελέστηκε γιατί ο Σκαφτούρος και ο στενός του κύκλος είχαν ξεκινήσει επαφές με τον χώρο των λαθραίων τσιγάρων, κάτι που έθιγε τα συμφέροντα της εγκληματικής οργάνωσης με αποτέλεσμα ο «θείος Τζο» να μπει στο στόχαστρο των εκτελεστών και στις 25 Απριλίου 2022 να πέσει νεκρός από τα πυρά δύο τουλάχιστον ατόμων, ενώ βρισκόταν στο εξοχικό του στο χωριό Σκούρτα Βοιωτίας μαζί με συγγενικά του πρόσωπα λόγω Πάσχα. Οι δράστες κατόπιν διέφυγαν με μοτοσυκλέτα.

Η μοτοσυκλέτα βρέθηκε, μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και από την έρευνα εντοπίστηκαν αποτυπώματα τα οποία ταυτίζονται με τα αποτυπώματα του 39χρονου συλληφθέντα.

Ένας ακόμη πόλεμος μόλις είχε ξεκινήσει και ένα χρόνο μετά άγνωστοι τοποθετούν εκρηκτικό μηχανισμό σε όχημα του 39χρονου στη Λ. Νάτο. Από την έκρηξη το όχημα καταστρέφεται ολοσχερώς ενώ οι υποψίες πως κρύβεται πίσω από την επίθεση πέφτουν στον Βασίλη Ρουμπέτη.

Στις 7 Ιουνίου 2023 ένα ακόμα συμβόλαιο θανάτου εκτελείται και ο Βασίλης Ρουμπέτης γνωστός και ως Ράμπο, εκτελείται έξω από το σπίτι του στον Κορυδαλλό.

Πριν τη δολοφονία του Ράμπο, στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε ένα πολύ σοβαρό στοιχείο το οποίο ουσιαστικά «έδειξε» στους έμπειρους αξιωματικούς τον δρόμο για να ξεκινήσουν τις έρευνες. Πρόκειται για δύο κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν σε κλεμμένο αυτοκίνητο στις 15 Μαίου. Από την εξέταση των κινητών προέκυψε πως και τα δύο είχαν αγοραστεί από την Ουκρανία και τα χρησιμοποιούσαν οι εκτελεστές για να παρακολουθούν το θύμα τους Βασίλη Ρουμπέτη.

Και τα δύο αυτά κινητά από τα στίγματα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, προέκυψε πως κατά διαστήματα βρίσκονταν σε σπίτια που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες.

Εκτός από τους δύο κατηγορούμενους, συνελήφθη ακόμη ένας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τα πλημμελήματα της λαθρεμπορίας και της παράνομης οπλοκατοχής καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες από Καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ επτά άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τουλάχιστον άλλων 10 υπόπτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.