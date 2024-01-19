Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην αριστερή λωρίδα στην έξοδο της Συγγρού προς την Γλυφάδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της τροχαίας, μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στην διαχωριστική νησίδα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός και να τραυματιστει η συνοδηγός.

