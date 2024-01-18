Στην Ελλάδα για δεκαετίες υπήρχε η μαφία των τσιγάρων και εκείνη που ήλεγχε τα παράνομα καύσιμα. Η εμφάνιση των ρωσόφωνων, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα και άνοιξε τον κύκλο του αίματος. Τα μέλη της «Vor V Zakone» μπήκαν στο παιχνίδι, διεκδικώντας μερίδιο της «χρυσοφόρας» πίτας του καπνού που ως τότε ανήκε σε άλλους, προκαλώντας την αντίδρασή της…

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών της ΕΛΑΣ η «κορεσμένη» αγορά του λαθρεμπορίου πετρελαίου και βενζίνης πίεσε τα μέλη της «Greek Mafia» να μπουν στην αγορά του παράνομου καπνού. Εισήγαγαν χύμα καπνό, τον μετέφεραν σε παράνομα καπνεργοστάσια και αποθήκες της Δυτικής Αττικής και έφτιαχναν ουσιαστικά απομιμήσεις επώνυμων πακέτων τσιγάρων τα οποία εξήγαγαν κυρίως στο εξωτερικό με μεγάλα κέρδη. Σε αυτή την «αγορά» υπήρχαν παραδοσιακά τέσσερις με πέντε «παίκτες», οι περισσότεροι ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ωστόσο βρέθηκε ένα mondus vivendi με τα μέλη της ελληνικής μαφίας.

Την αναταραχή πυροδότησε ένας «νέος παίκτης» με καταγωγή από την Ουκρανία που ήρθε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και προσπάθησε να ελέγξει τη συγκεκριμένη αγορά του καπνού με αρκετά επιθετικό τρόπο πυροδοτώντας την αντίδραση των «καθιερωμένων παικτών». Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα μέλη του εκτελεστικού βραχίονα. Κάποια πρόσωπα με ηγετικό ρόλο τα οποία βρίσκονται στην Ουκρανία και απολαμβάνουν την προστασία ουσιαστικά της αφρόκρεμας της ρωσόφωνης μαφίας, δηλαδή της «Vor V Zakone».

Τα πιστόλια και τα χτυπήματα

Η απόφαση της μαφίας των καυσίμων να μπει «στα χωράφια» των τσιγαράδων προκάλεσε την αντίδρασή τους. Τότε υπεγράφη το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας. Έτσι ξεκινά η εμπλοκή των ρωσόφωνων που κινούνται μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας με πολλά ίχνη στη Βόρεια Ελλάδα.

Το χτύπημα σε βάρος του επονομαζόμενου «θείου Τζο» ξεκινάει ο ανοιχτός πόλεμος μεταξύ της «Greek mafia» και των ρωσόφωνων. Ακολουθούν εκατέρωθεν βομβιστικές επιθέσεις και εμπρησμούς επιθέσεις σπίτια βενζινάδικα και παράνομα καπνεργοστάσια. Πέντε συνολικά επιθέσεις σε σπίτι στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και ακόμη τρεις το 2023 σε Μενίδι και Ασπρόπυργο...

Οι ρωσόφωνοι δολοφονούν τον επονομαζόμενο «Ράμπο» στο σπίτι του στον Κορυδαλλό καθώς θεωρούν πως ήταν πίσω από τις επιθέσεις σε βάρος τους...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.