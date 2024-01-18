Τροχαίο ατύχημα στην Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 18/01 στην Νέα Αρτάκη, μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανής με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα έγινε περίπου στις 19:00 όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός αφού έπεσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης Εύβοιας, όπου σε συνεργασία με τους διασώστες του ΕΚΑΒ πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 24χρονο τραυματία ο οποίος εν συνεχεία οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας διεξάγει προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

