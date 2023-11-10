Για τις 15 Δεκεμβρίου διακόπηκε η δίκη για τα μικρότερα παιδιά της Ρούλας Πισπιρίγκου

Για τις 15 Δεκεμβρίου διακόπηκε από το ΜΟΔ η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας, διαδικασία που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία Πολιτικής Αγωγής.

Με την έναρξη της δεύτερης δίκης της 35χρονης, το δικαστήριο ασχολήθηκε με διαδικαστικά ζητήματα με κυριότερο το θέμα της εκπροσώπησης του πατέρα στην θέση του κατήγορου, απέναντι από την πρώην σύζυγό του.

Έτσι στο δικαστήριο τέθηκε το αίτημα του πατέρα των παιδιών για διορισμό δικηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας μέσω της Νομικής Βοήθειας, το οποίο ωστόσο υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες εκπρόθεσμα.

Η εισαγγελέας Έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα του Μάνου Δασκαλάκη, αν και ο αιτών πληροί τα οικονομικά κριτήρια, καθώς δεν υποβλήθηκε ένα μήνα πριν όπως ορίζει ο νόμος, αλλά την 1η Νοεμβρίου. «Το αίτημα υποβάλλεται καταχρηστικά και προς παρέλκυση της δίκης. Δεν είναι δυνατόν κι οι 2 πληρεξούσιοι δικηγόροι να αποφάσισαν την συνεργασία και να μην τον είχαν ενημερώσει για τη διαδικασία που απαιτείται. Προτείνω την πρόοδο της δίκης», είπε η εισαγγελική λειτουργός.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση και έτσι η δίκη θα διεξαχθεί με άδεια τα έδρανα της Υποστήριξης της Κατηγορίας (Πολιτική Αγωγή) και τον Μάνο Δασκαλάκη να παρίσταται ως μάρτυρας στην υπόθεση.

Νωρίτερα απορρίφθηκε και αίτημα για αναβολή της δίκης που υπέβαλε ο κ. Δασκαλάκης, ώστε να προλάβει να υποβάλει εκ νέου αίτημα Νομικής Βοήθειας. Στην αναβολή εναντιώθηκε και η πλευρά της υπεράσπισης που ζήτησε διακοπή. «Έχουμε αντίρρηση για την αναβολή της δίκης. Είναι παράνομη η διαδικασία που οδήγησε στη σύλληψη της κυρίας, διαχωρίστηκε η υπόθεση με απαράδεκτο τρόπο και γίνονται δύο Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια παράλληλα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Ο σκοπός είναι να ταλαιπωρηθεί η κατηγορούμενη. Θέλουμε την έναρξη της διαδικασίας», υποστήριξε ο Αλ. Κούγιας.

Κατά την ανάγνωση της κατηγορίας, που της αποδίδει πως δολοφόνησε με ασφυκτικό θάνατο τα δύο κοριτσάκια της, η Ρούλα Πισπιρίγκου άκουγε με δάκρυα στα μάτια όσα διάβαζε η εισαγγελέας.

Το δικαστήριο, μετά την κλήρωση των ενόρκων, συνθέτουν τρεις άνδρες και μία γυναίκα ένορκοι, ενώ στην Έδρα κάθονται τρεις γυναίκες τακτικοί δικαστές.

Η κατηγορούμενη μετά την διακοπή αυτής της δίκης θα οδηγηθεί στην διπλανή αίθουσα όπου συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.