«Η ειλικρινής μου γνώμη είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να είναι η κεταμίνη η αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας, αλλά κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει» δήλωσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου η γιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο, βραβευμένη με διεθνή βραβεία για έρευνες της σε θέματα Ανοσολογίας και Γενετικής και μέλος της Royal Soceity of London , Carola Garsia de Vinues.

Η επιστήμονας, που κλήθηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ασχολήθηκε εκτενώς με άλλους συναδέλφους της με την υπόθεση μητέρας που καταδικάστηκε στην Αυστραλία το 2003 για τους θανάτους των τριών παιδιών της, θεωρώντας πως η υπόθεση πιθανότατα αφορούσε παθογένεια, λόγω σπάνιων γενετικών παραγόντων και δεν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Η εν λόγω γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη τον περασμένο Ιούνιο με χάρη που της χορηγήθηκε.

Όπως ανέφερε στην κατάθεση της η γιατρός, από όσα στοιχεία για την Τζωρτζίνα μελέτησε, εκτιμά πως το παιδί εμφάνισε κλινικά στοιχεία ικανά και ιδιαιτέρως σοβαρά ώστε να απαιτείται να ελεγχθεί αναλυτικά η συνδρομή κληρονομικού παράγοντα. Ιδιαίτερα, όπως τόνισε, αφού υπήρξε προηγουμένως ο θάνατος της αδελφής της, Μαλένας.

Τονίζοντας πως δεν είναι ειδική για ζητήματα ουσιών, η μάρτυρας επικαλούμενη στοιχεία της ιατρικής κοινότητας, ανέφερε πως «η κεταμίνη που εντοπίστηκε στο αίμα του κοριτσιού είναι πολύ κοντά στη θεραπευτική δόση. Η ειλικρινής μου άποψη είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο η κεταμίνη να έχει σκοτώσει το κορίτσι. Της είχαν χορηγηθεί και άλλα φάρμακα. Αυτό το κορίτσι υπέφερε από άλλες καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο. Η γονιδιακή αλληλούχιση θα μπορούσε να δώσει πολλές πληροφορίες».

Είπε επίσης, ότι πολλές καταστάσεις από αυτές που δίνει η κλινική εικόνα του παιδιού «θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα: όπως η επιληψία, ο πολύ υψηλός αριθμός αιμοσφαιρίων, τα καρδιολογικά θέματα και η πνευμονία. Υπάρχει αιφνίδιος θάνατος από επιληψία. Τα παθολογικά ευρήματα στη Τζωρτζίνα είναι όμοια με αυτά που έχουν βρεθεί στις αδελφές της Ίριδα και Μαλένα και αυτό μας υποδεικνύει ότι υπάρχει παθολογική γενετική κατάσταση».

Πρόεδρος: Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται με την ιατρική επιστήμη, γιατί αυτό το παιδί εμφάνισε αυτό το γονίδιο στα 9 του έτη και όχι νωρίτερα;

Μάρτυρας: Στη γενετική διαπιστώνουμε ότι μέλη της οικογένειας αναπτύσσουν το σύνδρομο σε διάφορες ηλικίες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκδήλωσής του. Υπάρχουν πολλά γονίδια και πολλές παραλλαγές. Παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες: συγκεκριμένες μολύνσεις, φάρμακα, περιβαλλοντικοί λόγοι μπορούν να δώσουν ένα έναυσμα σε μια αντίδραση νωρίτερα ή αργότερα. Για παράδειγμα, συγκεκριμένα φάρμακα θα μπορούσαν να δώσουν έναυσμα εκδήλωσης μιας ηπατικής ανεπάρκειας, αν όμως ο ασθενής δεν τα λάβει μπορεί να μην εκδηλωθεί. Ακόμη, συγκεκριμένες θεραπείες για επιληψία θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιες αλλεργίες.

Εισαγγελέας: Υπάρχουν κάποια νεκροτομικά ευρήματα που εσείς να είδατε και αυτά να επιβεβαιώνουν όλο αυτό το ενδεχόμενο γενετικό πρόβλημα που περιγράφετε;

Μάρτυρας: Υπάρχουν κάποια ασυνήθιστα ευρήματα. Υπάρχει η μικρή καρδιά, πολύ μικρή καρδιά, η οποία υποδεικνύει μειωμένο καρδιακό αποτέλεσμα, υπάρχει λιπώδης διήθηση και ίνωση στην καρδιά και υπάρχουν ηωσινόφιλα, που είναι σπάνια.

Εισαγγελέας: Αυτά τα ευρήματα ήταν ικανά να προκαλέσουν τον θάνατο;

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, αλλά τα ευρήματα αυτά είναι επαρκώς ασυνήθιστα και πολύ σοβαρά και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω.

Απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου προς Υποστήριξη της Κατηγορίας Δημήτρη Γεωργακόπουλου, αν το ενδιαφέρον της για την «υπόθεση Πισπιρίγκου» είναι ακαδημαϊκό, η μάρτυρας απάντησε:

«Δεν έχω διαμορφώσει άποψη για τον αν η κ. Πισπιρίγκου είναι αθώα ή ένοχη. Ωστόσο, σε σπάνια σύνδρομα δείχνουμε επιστημονικό ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο» αναφέροντας παράλληλα πως θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη γενετικοί παράγοντες πριν από κάθε άλλη ερμηνεία. Συμπλήρωσε δε, πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις επικρατεί το δόγμα «ένας θάνατος παιδιού: δράμα, δύο: ύποπτοι, τρεις: έγκλημα» επισημαίνοντας ωστόσο πως πλέον η επιστημονική γενετική έρευνα μπορεί να βοηθήσει και να δώσει απαντήσεις σε κάθε υπόθεση.

Όπως είπε, στην Βρετανία όταν σημειώνεται αιφνίδιος θάνατος παιδιού, γίνεται πλήρης γονιδιακός έλεγχος, κάτι που γνωρίζει ότι δεν γίνεται σε άλλες χώρες.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.