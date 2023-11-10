Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στη Θεσσαλία.

Όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ γιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Κώστας Μπαργιώτας η μητέρα του αλλά και δύο ασθενείς του έπεσαν θύματα εξαπάτησης.

Μάλιστα ο ίδιος εξήγησε το ''κόλπο'' που έχουν βρει οι απατεώνες

«Παίρνουν τηλέφωνο ηλικιωμένους και τους λένε ότι δήθεν ο γιος τους ή η κόρη τους έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και αν δεν μπει άμεσα για χειρουργείο θα χάσει το πόδι του. Οι ηλικιωμένοι τρομάζουν, πανικοβάλλονται και μέσα στον πανικό τους αποκαλύπτουν το ποσό που έχουν στο σπίτι τους. Στη συνέχεια περνάει από το σπίτι ένας συνεργός των απατεώνων και αρπάζει τα χρήματα. Μάλιστα πολλές φορές βάζουν ένα ακόμη άτομο να προσποιηθεί το παιδί των ηλικιωμένων φωνάζοντας ότι πονάει και έτσι οι ηλικιωμένοι νομίζουν ότι έχουν συνομιλήσει με το παιδί τους».

«Μόλις σας πάρουν τηλέφωνo κλείστο το και καλέστε εσείς το παιδί σας. Μπορείτε να τους παγιδεύσετε λέγοντάς τους να έρθουν να πάρουν τα χρήματα, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ήδη καλέσει την αστυνομία», πρόσθεσε ο κ. Μπαργιώτας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ.

Πηγή: skai.gr

