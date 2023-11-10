ΕΛΑΣ: Πειθαρχικές ευθύνες σε πέντε αξιωματικούς για τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Πειθαρχικές ευθύνες αποδόθηκαν σε πέντε αξιωματικούς της ΕΛΑΣ για το αιματηρό επεισόδιο στη Nέα Φιλαδέλφεια τον περασμένο Αύγουστο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή.

Στο πόρισμα αυτό, κατέληξε η ΕΔΕ που είχε σχηματιστεί από το Αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι ποινές είναι χρηματικό πρόστιμο ή επίπληξη κατά περίπτωση ενώ ο προϊστάμενος της υποδιεύθυνσης αθλητικής βίας απαλλάχτηκε των ευθυνών του.

Πηγή: skai.gr

