Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης αναβιώνει η δολοφονία του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, το πτώμα του οποίου βρέθηκε, τον Μάιο του 2019 - δυόμισι χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνισή του - θαμμένο κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης. Ως δράστης της δολοφονίας καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη ένας 50χρονος κρεατέμπορας, ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας.

«Δεν αποδέχομαι την κατηγορία. Αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη κτηνοτροφική μονάδα ύστερα από μία ένταση. Δεν μπορούσα να σταματήσω τον καβγά, αυτός τον ξεκίνησε, αλλά μπορούσα να ειδοποιήσω την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά του και τη δική μου», είπε ο 50χρονος, κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας ενώπιον του Εφετείου, κληθείς να τοποθετηθεί επί της κατηγορίας.

Η δίκη ξεκίνησε με την εξέταση μαρτύρων και πρώτος ανέβηκε στο βήμα αστυνομικός του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία αναμένεται να κρατήσει μέρες.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Η υπόθεση παρέμενε «γρίφος» επί δυόμισι χρόνια για τις διωκτικές αρχές.

Ο άτυχος κτηνοτρόφος είχε εξαφανιστεί στις αρχές Νοεμβρίου του 2016, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στο σφαγείο της Χαλάστρας, απ' όπου φέρεται να αναχώρησε με το αγροτικό του αυτοκίνητο.

Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του, ενώ ακολούθησαν πολύμηνες έρευνες που απέβησαν άκαρπες.

Η δικογραφία επρόκειτο να οδηγηθεί στο αρχείο με την ένδειξη «αγνώστων δραστών», αλλά ο εισαγγελέας Εφετών δεν ενέκρινε την αρχειοθέτηση, ζητώντας να διενεργηθεί νέα έρευνα. Το μυστήριο λύθηκε τελικά, όταν με τη συνδρομή επιστημόνων του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ που -κατόπιν υπόδειξης των αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης- «σάρωσαν» με ειδικά μηχανήματα την περιοχή γύρω από την κτηνοτροφική μονάδα του κατηγορουμένου.

Αρχικά εντοπίστηκε θαμμένο το αγροτικό αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια, σε άλλο σημείο, η σορός του, που έφερε κακώσεις από αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

