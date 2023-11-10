Η υπόθεση του θανάτου των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη έρχεται σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, την ίδια στιγμή που η κατηγορούμενη μητέρα των παιδιών δικάζεται ήδη εδώ και μήνες για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Η 35χρονη γυναίκα από την Πάτρα, η δίκη της οποίας για την Τζωρτζίνα συνεχίζεται και σήμερα στο ΜΟΔ, καλείται να βρεθεί στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου που σε διπλανή αίθουσα και υπό άλλη σύνθεση θα την δικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στην κατηγορουμένη αποδίδεται ότι ήταν τα δικά της χέρια που αφαίρεσαν τη ζωή της 3,5 ετών κόρης της Μαλένας το 2019, το πρώτο παιδί της οικογένειας που πέθανε, καθώς και τη ζωή τής μόλις έξι μηνών Ίριδας το 2021, ενώ το μωράκι κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Τζωρτζίνα.

Η δίκη εφόσον ξεκινήσει, αναμένεται να διαρκέσει μεγάλο διάστημα.

Κατηγορείται για δολοφονία μέσω ασφυξίας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα δύο παιδιά είχαν ασφυκτικό θάνατο με υπαίτια τη μητέρα τους. Η Ρούλα Πισπιρίγκου κατηγορείται σε αυτήν την υπόθεση ότι στις 13 Απριλίου 2019 μέσα στο νοσοκομείο "Αγλαϊα Κυριακού" έφραξε την αναπνοή της Μαλένας, η οποία νοσηλευόταν μετά από επιτυχημένη θεραπεία λεμφαδενίτιδας. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, στις 21 Μαρτίου 2021, φέρεται να δολοφόνησε και πάλι μέσω ασφυξίας, την έξι μηνών Ίριδα ενώ το βρέφος κοιμόταν.

Αρχικά ο θάνατος της Μαλένας, που είχε προκαλέσει τεράστια έκπληξη στους γιατρούς του Νοσοκομείου, είχε αποδοθεί από ιατροδικαστή σε ηπατική ανεπάρκεια. Για την Ίριδα η αρχική εκτίμηση ήταν πως το μωρό πέθανε από αγενεσία-υποπλασία φλεβόκομβου.

Οι απώλειες των δύο παιδιών είχαν θεωρηθεί ένα ασύλληπτο δράμα, ωστόσο ο θάνατος της Τζωρτζίνας στις 29 Ιανουαρίου 2022, έθεσε την όλη υπόθεση σε άλλη τροχιά: Ξεκίνησε δικαστική έρευνα που κατέληξε με τη μητέρα κατηγορούμενη σε δύο δίκες.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου απολογούμενη για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της ισχυρίστηκε - όπως και στην περίπτωση της Τζωρτζίνας - ότι είναι αθώα και ότι δεν θα μπορούσε να βλάψει τα παιδιά της. Η 35χρονη αμφισβητεί τη θέση των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι τα δύο μικρότερα κορίτσια της οικογένειας Δασκαλάκη είχαν ασφυκτικούς θανάτους.

«Απέναντί» της ο Μάνος Δασκαλάκης

Και σε αυτήν τη δίκη απέναντι από την κατηγορουμένη θα σταθεί ο πατέρας των τριών παιδιών, ο οποίος έχει δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας.

Ο Μάνος Δασκαλάκης που παρίσταται στη δίκη για την Τζωρτζίνα με τους δικηγόρους του Δημήτρη Γεωργακόπουλο και Δημήτρη Καράμπελα, στη δίκη που αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα θα ζητήσει τον διορισμό συνηγόρων μέσω της Νομικής Βοήθειας, καθώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και σε δεύτερη δίκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των δύο δικηγόρων του, η προσφυγή σε Νομική Βοήθεια ως λύση «κατέστη μονόδρομος, εξαιτίας του ότι, λόγω της έκθεσής του στην υπόθεση, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει εργασία, γεγονός που τον οδήγησε σε σοβαρότατες οικονομικές δυσκολίες».

Πηγή: skai.gr

