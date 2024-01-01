Τουλάχιστον 87 άτομα έχουν καταθέσει μέχρι τώρα για τα επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Η αστυνομία και οι ανακριτικές αρχές αναμένεται να εντείνουν το επόμενο διάστημα τις διαδικασίες, προκειμένου να προχωρήσουν στις πρώτες μαζικές συλλήψεις.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και οι καταθέσεις, θέτουν σε κλοιό τουλάχιστον 17 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια. Ανάμεσά τους και επικεφαλής συνδέσμων, ή ανώτερα στελέχη των οργανώσεων.

Άλλα 50 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονται στο σημείο, αλλά φαίνεται πως η συμμετοχή τους ήταν «περιφερειακή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά θα καταθέσουν πάνω από 120 άτομα.

Η δικογραφία για την πολύκροτη αυτή υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε έναν μήνα.

Πηγή: skai.gr

