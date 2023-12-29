Προχωρούν οι έρευνες των Αρχών για τα επεισόδια στου Ρέντη που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμού του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς χώρους φαίνεται να γνωρίζουν τους 3 «κλειδοκράτορες» της αποθήκης του οπλοστασίου των χούλιγκαν που έδωσαν τις φωτοβολίδες που χρησιμοποιήθηκαν στου Ρέντη. Μάλιστά, αυτά τα 3 άτομα φέρεται να είναι ανάμεσα στους 4-5 καθοδηγητές, αρχηγούς, επηρεαστές όπως τους αποκαλούν οι αστυνομικοί των νέων χούλιγκαν και των μεταφερόμενων στρατών.

Πανό, ναυτικές φωτοβολίδες όπως και εκρηκτικές βόμβες μολότοφ τα οποία προέρχονται από την συγκεκριμένη αποθήκη - οπλοστάσιο μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο στου Ρέντη με αυτοκίνητο, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί, του οποίου γνωρίζουν την εικόνα του και συγκεκριμένα το χρώμα και μέρος της πινακίδας του και έχουν μπει στην διαδικασία χαρτογράφησης της διαδρομής του μέχρι το κλειστό γυμναστήριο στου Ρέντη.

Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει και τα 4-5 άτομα που έχουν αρχηγικό ρόλο στο στρατό των χούλιγκαν ανάμεσα στους οποίους φέρεται να είναι και ο 26χρονος μάνατζερ γνωστού τράπερ, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές. Τρία από αυτά φέρεται να ήταν και στο κλειστό γυμναστήριου στου Ρέντη. Τα ίδια πρόσωπα όλα μαζί ή λιγότερα σε αριθμό 2 ή 3 εντοπίζονται σε βιντεοληπτικό υλικό σε επεισόδια στο Βόλο, τα Γιάννενα, την Κρήτη και την Τρίπολη δίνοντας μάλιστα το πρόσταγμα των επεισοδίων και των επιθέσεων.

Στο πλαίσιο της εξελισσόμενης έρευνας οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση περισσότερα από 100 άτομα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, που έχουν ταυτοποιηθεί ότι βγήκαν από το κλειστό γυμναστήριο στου Ρέντη και συμμετείχαν στα επεισόδια. Στην έρευνα προστίθενται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και σε ένα τελικό στάδιο θα καταθέσουν και τα προαναφερόμενα 5 αρχηγικά στελέχη.

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα από 20 ημέρες μέχρι και ένα μήνα, ενώ ο αριθμός των κατηγορουμένων μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον 50.

Πηγή: skai.gr

