Επεισόδια στου Ρέντη: Έρχονται μαζικές συλλήψεις μετά την ταυτοποίηση των 17 χούλιγκαν της ομάδας κρούσης

Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στου Ρέντη που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμού του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη ενώ μετά την Πρωτοχρονιά αναμένονται μαζικές συλλήψεις.

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση 17 ατόμων που αποτελούσαν την ομάδα κρούσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, δηλαδή τους χούλιγκαν που έκαναν χρήση φωτοβολίδων και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Παράλληλα, από τις έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν επίσης 15 με 20 άτομα που ήταν στο σημείο των επεισοδίων και λειτουργούσαν ως ομάδα αντιπερισπασμού.

Επίσης, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης έρευνας οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναμένεται να καλέσουν για κατάθεση περισσότερα από 100 άτομα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, που έχουν ταυτοποιηθεί ότι βγήκαν από το κλειστό γυμναστήριο στου Ρέντη και συμμετείχαν στα επεισόδια. Στην έρευνα προστίθενται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων και σε ένα τελικό στάδιο θα καταθέσουν και τα προαναφερόμενα 5 αρχηγικά στελέχη.



Πηγή: skai.gr

