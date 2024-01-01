Είδε τον γιο της να σωριάζεται στο πάτωμα αναίσθητος, όμως εκείνη ήταν αδύνατον να τον βοηθήσει αφού αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και επί της ουσίας είναι καθηλωμένη σε μία καρέκλα.

Σε κατάσταση απελπισίας και με τον γιο της να μην αντιδρά και να μην ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις της, η ηλικιωμένη άρχισε να καλεί σπαραχτικά σε βοήθεια, στις 7 το πρωί της Πρωτοχρονιάς.

Γείτονες άκουσαν τις δραματικές εκκλήσεις της γιαγιάς, η οποία διαμένει σε ισόγεια κατοικία, στην περιοχή του Μασταμπά, στο Ηράκλειο. Κάλεσαν την Άμεση Δράση και περιπολικό του Τμήματος έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί άκουσαν τις φωνές της ηλικιωμένης, όμως η πόρτα της εισόδου ήταν κλειδωμένη και η ίδια δεν είχε τη δύναμη αλλά και την μπόρεση να φθάσει μέχρι εκεί για να ξεκλειδώσει.

Περίοικοι ανέφεραν στο Cretalive ότι αστυνομικός μπήκε σε διπλανή οικία, κατάφερε να σκαρφαλώσει σε έναν τοίχο, ύψους τεσσάρων μέτρων, και εν τέλει πέρασε στο σπίτι της γιαγιάς. Ήταν καθηλωμένη στην καρέκλα και δίπλα της ακριβώς ο γιος της λιπόθυμος.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί προσπάθησαν να καθησυχάσουν την ηλικιωμένη και να της δώσουν κουράγιο.

