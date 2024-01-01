Βόλος: Πυροτέχνημα έκαψε πεύκο 40 ετών στο πάρκο της Χιλιαδούς

Οργισμένη είναι η αντίδραση των κατοίκων της Χιλιαδούς Βόλου, αφού χθες το βράδυ, λίγο πριν την αλλαγή του έτους ένα πυροτέχνημα που εκτοξεύτηκε από έναν άνδρα έβαλε φωτιά σε ένα από τα παλιότερα πεύκα του πάρκου.

Το δέντρο ήταν άνω των 40 ετών και τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες. Άμεση ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου, που έφτασε στο σημείο. Διενεργείται προανάκριση από το Ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Βόλου.

Πηγή: thenewspaper.gr

Πηγή: skai.gr

