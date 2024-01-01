Μεγάλος προβληματισμός για το επόμενο διάστημα, οπότε και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των κρουσμάτων κορωνοϊού επικρατεί στον ΕΟΔΥ, καθώς, μόνο το τελευταίο 24ωρο, καταγράφηκαν 229 εισαγωγές στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ το ιικό φορτίο δείχνει ραγδαία εξάπλωση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κορύφωση της εξάπλωσης της Covid-19 για τον φετινό χειμώνα αναμένεται μετά τα Φώτα, καθώς τότε θα προστεθούν και όσοι κόλλησαν στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς και στη νυχτερινή διασκέδαση των ημερών, που ήταν ιδιαίτερα έντονη και μαζική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 229 νέες εισαγωγές κρουσμάτων Covid-19, εκ των οποίων οι 64 ήταν στην Αθήνα. Συνολικά νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας 1.395 ασθενείς με covid σε απλές κλίνες και 83 σε ΜΕΘ.

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης αναφέρθηκε στην πίεση που ήδη δέχονται τα νοσοκομεία της χώρας:

«Έχουμε υπερτριπλασιασμό των ασθενών με κορωνοϊό και τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση. Ο κορωνοϊός δεν πρόκειται να φύγει, πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί του.

Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ, αναφέρουν τα εξής:

1. Είναι αναγκαίο να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον Covid, καθώς και με το εμβόλιο της γρίπης, τα άτομα ηλικίας ανω των 60 ετών και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα – όπως συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

2. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούμε μάσκα προστασίας σε όλους χώρους υγειονομικών μονάδων (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων καθώς και σε κλειστές Δομές που φιλοξενούν ευάλωτους πληθυσμούς.

3. Ειδικά για τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομαδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα), επί συμπτωμάτων, να αναζητούν έγκαιρα ιατρικές συμβουλές, με σκοπό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και άμεση χορήγηση θεραπείας.

4. Είναι απαραίτητο τα άτομα που διαβιούν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές δομές ευάλωτου πληθυσμού να τηρούν τα μέτρα πρόληψης και να εμβολιάζονται κατά της γρίπης και του Covid με το επικαιροποιημένο εμβόλιο.

5. Επιπλέον, συστήνεται ισχυρά να τηρούνται από τον γενικό πληθυσμό τα μέτρα πρόληψης των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού: υγιεινή των χεριών, συστηματικος αερισμός κλειστών χώρων, απομόνωση επί συμπτωμάτων, συνεχή χρήση μάσκας ειδικά σε χώρους με συνωστισμό, περιορισμός επαφών με ευάλωτα άτομα και πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων.

