Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα μαχητικά αεροσκάφη που «έσκισαν» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης - Μάγεψαν τα Rafale

Φέτος για πρώτη φορά πέταξαν Rafale, εντυπωσιακό ήταν και το πέρασμα του θρυλικού Spitfire σε ζεύγος με ένα F-16

Η εντυπωσιακότερη στιγμής όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ήταν η διέλευση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, της Πολεμικής Αεροπορίας.

Φέτος για πρώτη φορά πέταξαν Rafale, εντυπωσιακό ήταν και το πέρασμα του θρυλικού Spitfire σε ζεύγος με ένα F-16.

Τα βλέμματα έκλεψαν και τα ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Θεσαλονίκη μαχητικά αεροσκάφη 28η Οκτωβρίου
