Η εντυπωσιακότερη στιγμής όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ήταν η διέλευση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, της Πολεμικής Αεροπορίας.
Φέτος για πρώτη φορά πέταξαν Rafale, εντυπωσιακό ήταν και το πέρασμα του θρυλικού Spitfire σε ζεύγος με ένα F-16.
Τα βλέμματα έκλεψαν και τα ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δείτε φωτογραφίες
Πηγή: thestival.gr
- «Μόνο οι ελεύθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες» – Το συγκλονιστικό μήνυμα του πιλότου του F-16 από τον ουρανό της Θεσσαλονίκης
- Και η Λάρισα τίμησε τους ήρωες του ’40 - Επεισόδιο με άνδρα που εισέβαλε κρατώντας σημαία του Ισραήλ (video)
- Μητσοτάκης από Χανιά για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα σε μία ταραγμένη γειτονιά» (Φωτογραφίες)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.