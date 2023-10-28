Η εντυπωσιακότερη στιγμής όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, ήταν η διέλευση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, της Πολεμικής Αεροπορίας.

Φέτος για πρώτη φορά πέταξαν Rafale, εντυπωσιακό ήταν και το πέρασμα του θρυλικού Spitfire σε ζεύγος με ένα F-16.

Τα βλέμματα έκλεψαν και τα ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε φωτογραφίες

