O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στα Χανιά.

Στη συνέχεια δήλωσε:

«Ημέρα μνήμης, τιμής και υπερηφάνειας η σημερινή και η σκέψη μας γυρίζει 83 χρόνια πίσω, σε αυτούς που είπαν το μεγάλο «ΟΧΙ», στα νέα παιδιά που πολέμησαν στα βουνά της Πίνδου και της Αλβανίας. Τιμούμε πρωτίστως αυτούς οι οποίοι δεν γύρισαν ποτέ πίσω στις οικογένειές τους, σε ένα ζεστό σπίτι ή έστω για μία αξιοπρεπή κηδεία.

Ογδοντατρια χρόνια μετά, η χώρα μας στέκεται ως πυλώνας σταθερότητας σε μία ταραγμένη γειτονιά. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, ισχυρές, εγγυώνται την αποτρεπτική μας ισχύ. Αλλά βέβαια, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ορισμένες σαφείς προϋποθέσεις: μια ισχυρή οικονομία, ισχυρές και σταθερές συμμαχίες και κυρίως την ενότητα του ελληνικού λαού.

Αυτή η ενότητα, η οποία επιδείχθηκε με τόση αυταπάρνηση πριν από 83 χρόνια, πρέπει να αποτελεί πάντα τον οδηγό για το μέλλον, για τον τρόπο με τον οποίον η χώρα μας θα αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία και θα εξέρχεται από κάθε κρίση ισχυρότερη.

Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους».

Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης, όπου κατέθεσε στεφάνι. Στη συνέχεια, παρακολούθησε την παρέλαση στο κέντρο των Χανίων.

