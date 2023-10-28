«Σείστηκε» για μια ακόμα χρονιά η παραλιακή λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου από τα άρματα μάχης, στο πλαίσιο της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτετην στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Η παρουσίαση των αρμάτων μάχης του ελληνικού στρατού εντυπωσίασε το κοινό που έχει κατακλύσει την παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης. Ερπύστριες ταρακούνησαν την Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με πλήθος κόσμου από δρόμους και μπαλκόνια να χειροκροτεί τους συμμετέχοντες στην παρέλαση.

Σε άψογο σχηματισμό παρέλασαν, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου τα σύγχρονα άρματα μάχης τύπου Leopard 1 και 2, αυτοκινούμενα πυροβόλα τύπου Panjer 2000 και αυτοκινούμενα πυροβόλα 155 χιλιοστών, πυραυλικά συστήματα MLRS, XOK, τμήματα του μηχανικού εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, οχήματα μεταφοράς πεζικού τύπου M113 και M117, αυτοκινούμενοι όλμοι, οχήματα ηλεκτρονικού πολέμου και πολλά ακόμη.

Παρέλασαν επίσης μηχανοκίνητα τμήματα των σωμάτων ασφαλείας.

Πριν την έναρξη της παρέλασης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού. Η πομπή με την πρόεδρο της Δημοκρατίας σταμάτησε δεκάδες μέτρα πριν την εξέδρα των επισήμων και η κ. Σακελλαροπούλου και περπάτησε την απόσταση μέχρι την εξέδρα όπου την υποδέχθηκε ο αρχηγίς ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Την παρέλαση παρακολουθούν ο υπουργός Εθνικής Ανυνας Νίκος Δένδιας, ως εκπρόσωπους του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ο υπουργός Αμυνας της Κύπρου Μιχάλης Γεωργάλλας, ο Γενικός Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ Σταύρος Καλαφάτης, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, η υφυπουργόςΤουρισμού Ελενα Ράπτη, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της " Ελληνικής Λύσης" Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της "ΝΙΚΗΣ" Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος των "ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ" Βασίλης Στίγκας, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστσς και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η επίδειξη που θα κάνει στο τέλος της παρέλασης ο σμηναγός Χρήστος Πάρις Χαρίτος με το μαχητικό αεροσκάφος F 16, μέλος της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων "ΖΕΥΣ" της Πολεμικής Αεροπορίας.

