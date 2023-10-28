Για ακόμη μια χρονιά, ανήμερα της εθνικής μας επετείου της 28ης Οκτωβρίου οι πιλότοι της Ομάδας Ζευς μας κάνουν να κρατάμε ψηλά το κεφάλι, με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας.

Η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 βρίσκεται για ακόμη μια φορά στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχει στον εορτασμό και να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές του ’40.

Αφηγητής της σημερινής παρουσίασης της ομάδας Ζευς είναι ο Σμηναγός Παναγιώτης Σεϊμένογλου, ενώ ο πιλότος του F16 που εντυπωσιάζει με τους ελιγμούς του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης είναι ο Σμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος , με περισσότερες από 1600 ώρες πτήσης.

Στο μήνυμά του προς τους επισήμους αλλά και τους πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, ο πιλότος Χρήστος – Πάρις Χαρίτος είπε:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη καλημέρα Ελλάδα. Μόνο οι ελεύθερες ψυχές, κρατάνε ελεύθερες πατρίδες. Τιμή και Δόξα σε εκείνους που θυσιάστηκαν στη μάχη για την ελευθερία. Χρόνια Πολλά».

Στη συνέχει η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαροπούλου που παρακολούθησε την στρατιωτική παρέλαση απάντησε:

«Κύριε Σμηναγέ, σήμερα τιμάμε τους ήρωες που θυσιάστηκαν στο έπος του '40 για την ελευθερία μας. Τιμάμε μαζί και τις Ένοπλες Δυνάμεις, που προασπίζονται αποτελεσματικά την εδαφική και εθνική μας ακεραιότητα. Η πατρίδα σας ευγνωμονεί. Χρόνια Πολλά!».

