Επεισόδιο σημειώθηκε στην παρέλαση, στο κέντρο της Λάρισας, πριν από λίγα λεπτά. Άγνωστος άνδρας εισέβαλε στον χώρο της παρέλασης, κρατώντας μια σημαία του Ισραήλ γεμάτη αίματα. Απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο, με παρέμβαση των αστυνομικών.

Όλα άρχισαν όταν ένας άντρας, κρατώντας μία «ματωμένη» σημαία του Ισραήλ και λουλούδια, αλλά και φορώντας μπλουζάκι που έγραφε «δεν μπορώ να σιωπήσω άλλο», επιχείρησε να μπει στον χώρο, όπου εξελίσσονταν η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Αστυνομικοί τον αντιλήφθηκαν και τον απομάκρυναν από το σημείο.

Παρακολουθήστε φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο από τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που έλαβε χώρα επί της οδού Κύπρου στο κέντρο της Λάρισας, επ’ αφορμή του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

