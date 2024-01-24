Του Γιάννη Ανυφαντή

Συγκινησιακά φορτισμένα και μιλώντας όρθια, η Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Μαρία Καρυστιανού, κατέθεσε σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Εγώ πήρα καμμένα οστά από την κόρη μου», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια η κα Καρυστιανού, με την ίδια να επισημαίνει πως περιμένει δικαίωση από την ελληνική δικαιοσύνη.

Η κατάθεση της κα Καρυστιανού, προκάλεσε πολλές φορές την συγκίνηση των μελών της εξεταστικής, με την ίδια να σταματάει αρκετές φορές την ομιλία της, δηλώνοντας πως είναι «πολύ φορτισμένη».

«Ξέρετε τι είναι να παρακαλάς να έχεις το παιδί σου τραυματισμένο από το να το έχεις νεκρό; Να περιμένουμε για την ταυτοποίηση και μετά το χάος;» διερωτήθηκε, με την ίδια να ζητά απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και στην μεταφορά των βαγονιών.

«Βάλαμε λέει το τσιμέντο για να μπορούν να πατήσουν καλύτερα οι γερανοί που μετέφεραν τα βαγόνια. Καμία λογική σε αυτή την απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια χαρακτήρισε το δυστύχημα «έγκλημα», προσθέτοντας πως ο σιδηρόδρομος «δεν έπρεπε να λειτουργεί ούτε για μία απλή διαδρομή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.