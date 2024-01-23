Κύκλοι πλειοψηφίας για εξεταστική για τα Τέμπη: Έγιναν μοιραία λάθη, είπε ο Γιάννης Ντίτσας

Την κατάθεση του προέδρου της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών Γιάννη Ντίτσα αναφέρουν οι κύκλοι της πλειοψηφίας προκειμένου να σχολιάσουν τα σημερινά πεπραγμένα στην εξεταστική για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Πιο αναλυτικά:

«Ο σιδηρόδρομος λειτουργεί χωρίς προβλήματα όταν δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος» ανέφερε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών Γιάννης Ντίτσας κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Με εμπειρία άνω των 25 ετών ως προϊστάμενος αμαξοστοιχίας και εκπροσωπώντας όλους τους εργαζομένους των σιδηροδρόμων, ο κ. Ντίτσας σημείωσε ότι κανένα σύστημα δεν εκμηδενίζει τα ατυχήματα.

Απάντησε πως συναντούσε τους Υπουργούς, μεταξύ των οποίων και τον Κώστα Καραμανλή χωρίς κανένα πρόβλημα ενώ επέμεινε στον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας λέγοντας πως προβλέπει τα πάντα: ¨Είναι ευαγγέλιο είτε έχουμε είτε δεν έχουν συστήματα» είπε χαρακτηριστικά. Για την τραγωδία των Τεμπών ανέφερε πως έγιναν μοιραία λάθη που οδήγησαν στο δυστύχημα και δεν είχαν σχέση με την τηλεδιοίκηση κλπ δηλώνοντας πως ο σταθμάρχης έβαλε τον συρμό από λάθος στην κάθοδο: «Ο μηχανοδηγός δεν πήρε το 1001, δεν σταμάτησε όταν πήγε στην κάθοδο, δεν επικοινώνησε με το σταθμάρχη για να του πει ότι πάει από την κάθοδο ούτε και με τους τρεις επόμενους σταθμούς» είπε ο κ. Ντίτσας.

Επίσης αποκάλυψε πως το 2018 έγινε μετάταξη σταθμάρχη σε ηλικία 62 ετών ενώ έκανε λόγο για βίαιες μετατάξεις μηχανοδηγών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.