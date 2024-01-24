Μαζί για το Παιδί: Διασφαλίζοντας το δικαίωμα στην εκπαίδευση για κάθε παιδί στη χώρα μας

Το «Μαζί για το Παιδί» μέσω του προγράμματος «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας» δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε τα παιδιά και οι νέοι της Θράκης να διεκδικήσουν ισότιμα το μέλλον που ονειρεύονται.

Επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς στις ακριτικές περιοχές

Μέσω του προγράμματος του «Μαζί για το Παιδί» που υλοποιείται από το 2019, έχουν στηριχθεί 11.726 μαθητές και έχουν ενισχυθεί οι προσπάθειες 1.553 εκπαιδευτικών σε 106 σχολεία των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, ενθαρρύνοντας τους να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στον τόπο τους, θέτοντας τα θεμέλια για βιώσιμες κοινότητες, που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους τους.



Δημιουργία 141 σύγχρονων χώρων εκπαίδευσης, 51 χώρων παιχνιδιού και άθλησης

Το «Μαζί για το Παιδί» δημιούργησε 141 σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους,. Πρόκειται για σχολικές αίθουσες με σύγχρονα διαδραστικά συστήματα, αίθουσες διερευνητικής μάθησης, εργαστήρια πληροφορικής, ρομποτικής, φυσικών επιστημών και βιβλιοθήκες.

Οι παρεμβάσεις ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, συμβάλλοντας στον ψηφιακό αλφαβητισμό, στην πρόσβαση στις νέες επιστήμες και στην καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων.

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 51 χώροι παιχνιδιού και άθλησης που συμβάλλουν σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών, προωθώντας τη φυσική, κοινωνική, και συναισθηματική τους εξέλιξη.

Ενδυνάμωση σχολικής κοινότητας

Παράλληλα, με τη δημιουργία των σύγχρονων χώρων εκπαίδευσης, παιχνιδιού και άθλησης το «Μαζί για το Παιδί» εργάζεται για την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας και την επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης η κυρία Τατιάνα Μουλούλη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης & Εθελοντισμού του «Μαζί για το Παιδί», ανέφερε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης μας υπενθυμίζει τη δύναμη που έχει η γνώση να μετασχηματίζει ζωές. Το δικαίωμα στη μόρφωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ισότητα και την συμπερίληψη. Σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο, ως οργανισμός δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια ώστε τα παιδιά και οι νέοι, σε όποιο σημείο της χώρας μας και να βρίσκονται, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης, με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα να εξερευνήσουν τον κόσμο της γνώσης.»

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κυρία Μαριγούλα Κοσμίδου, δήλωσε: «Κάποιες παγκόσμιες ημέρες μάς θυμίζουν την ανάγκη να τιμήσουμε πρόσωπα σημαντικής συνεισφοράς, όπως αυτή η παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών.

Ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει, διαπλάθει, σμιλεύει, οδηγεί στην γνώση, δίνει πρότυπα, όραμα και στο αύριο πολίτες με αξίες, κοινωνικές και παγκόσμιες. Σε αυτό το πολυεπίπεδο έργο των εκπαιδευτικών, συμπαραστάτες βρήκαμε εδώ ψηλά στην Θράκη, την μεγάλη γη, την μεγάλη πολυπολιτισμική, στην Θράκη του σεβασμού των δικαιωμάτων, της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών, το «Μαζί για το Παιδί». Συμπαραστάτες μας στο καθημερινό έργο, το οποίο πραγματικά διευκολύνεται μέσα από όλα όσα Μας παρέχει ο θεσμός αυτός ανοίγοντας μια μεγάλη αγκαλιά στην καθημερινή μας μαθησιακή διαδικασία και πράξη.»

Πηγή: skai.gr

