Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Αιμιλία Γερουλάνου (το γένος Καλλιγά), μητέρα του Παύλου Γερουλάνου και πρώην πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αποχαιρέτησε την μητέρα του με το τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη, «τα θερινά σινεμά» και με την συγκινητική φράση «αντίο μανούλα μου γλυκιά» .



Η Αιμιλία Καλλιγά – Γερουλάνου, διετέλεσε από το 2005 έως το 2018 πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και πατέρας της ήταν ο Παύλος Καλλιγάς, συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Από την πλευρά της μητέρας της, ήταν εγγονή του Αντώνη Μπενάκη και δισέγγονη του Εμμανουήλ Μπενάκη.

Φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε δίπλα στον βυζαντινολόγο Μανόλη Χατζηδάκη για την βυζαντινή έκθεση του 1964 στο Ζάππειο και στη συνέχεια στο Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είχε ιδρύσει ο παππούς της, Αντώνης Μπενάκης. Εκεί οργάνωσε το πρώτο φωτογραφικό αρχείο στην Ελλάδα.

Παντρεύτηκε με τον Μαρίνο Γερουλάνο και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες και τον γιο της, Παύλο Γερουλάνο.

