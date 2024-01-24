Δράση ενημέρωσης της δημοτικής αστυνομίας για την παράνομη στάθμευση, ξεκίνησε σήμερα ο δήμος Αθηναίων η οποία θα διεξαχθεί έως την Παρασκευή

Στις περιπολίες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης στις οδούς: Αριστοτέλους, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Πατησίων, Αχαρνών, Φιλολάου, Υμηττού, Σπύρου Μερκούρη, Πανόρμου και Λένορμαν συμμετέχουν μοτοσυκλέτες και περιπολικά, που θα ενεργούν με αναμμένο τον φάρο και θα προβαίνουν σε ηχητικές προειδοποιήσεις (σφυρίχτρα, σειρήνα), όπου αυτό απαιτείται.

Οι οδοί Αμερικής, Σόλωνος και Ακαδημίας δεν εντάσσονται στον παραπάνω σχεδιασμό, διότι ελέγχονται σε καθημερινή βάση από τις δυνάμεις της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος, έδωσε το παρών στη σημερινή δράση της δημοτικής αστυνομίας επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου τόνισε: «Η παράνομη στάθμευση δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων, προκαλεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και είναι αρνητικός παράγοντας για την καλή λειτουργία της πόλης. Η θετική και καλών προθέσεων δράση της δημοτικής αστυνομίας έχει σκοπό να αποτρέψει – με ενημερωτικό τρόπο σε πρώτη φάση - την παράνομη στάθμευση. Η προσπάθεια αυτή είναι ενταγμένη στη δέσμευση της Δημοτικής αρχής να αποδώσει την πόλη στους κατοίκους της. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι θα είναι προσβάσιμοι σε όλους. Χρειάζεται, λοιπόν, ταυτόχρονα με την εφαρμογή του νόμου, αλλαγή νοοτροπίας και εκπαίδευση των πολιτών για μία σωστή οδική συμπεριφορά. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και σχετίζεται με λανθασμένες πρακτικές δεκαετιών. Η επίλυσή του θέλει δομικές λύσεις που θα αλλάξουν ριζικά την κουλτούρα και τον τρόπο που κυκλοφορούμε στην πόλη».

Είναι ενδεικτικό ότι την 1η μέρα της δράσης στις οδούς Αχαρνών, Αριστοτέλους και 3ης Σεπτεμβρίου βεβαιώθηκαν από τη δημοτική αστυνομία 105 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 3 σε ράμπες ΑΜΕΑ και έγιναν 120 απομακρύνσεις, ενώ στην Πατησίων, από την πλατεία Ομονοίας έως Σαρανταπόρου, βεβαιώθηκαν 169 παραβάσεις.

Οι περιπολίες της δημοτικής αστυνομίας θα συνεχιστούν από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις προαναφερθείσες περιοχές, με την επιβολή όλων των προβλεπόμενων προστίμων.

Πηγή: skai.gr

