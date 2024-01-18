Εξεταστική για Τέμπη: Απάντηση πλειοψηφίας στο εξώδικο της οικογένειας του μηχανοδηγού

«Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής οφείλουν να διερευνούν καθετί που μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας και να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας και τις προσωπικές ευθύνες αυτών που την προκάλεσε». Αυτό αναφέρουν σε δήλωσή τους οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» σε απάντηση της εξωδίκου της οικογένειας του μηχανοδηγού.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν τα εξής:

«Καταρχάς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία αντιπαράθεσης με καμιά οικογένεια που έχασε τον άνθρωπο της σε αυτή την τεράστια τραγωδία των Τεμπών.

Σεβόμαστε απόλυτα τόσο τη μνήμη των αθώων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όσο και τον ανείπωτο πόνο των συγγενών που ζουν το δικό τους Γολγοθά.

Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής οφείλουν να διερευνούν καθετί που μπορεί να οδηγήσει στην ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας και να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας και τις προσωπικές ευθύνες αυτών που την προκάλεσαν.

Στα πλαίσια αυτά ενεργήσαμε και θα συνεχίσουμε με γνώμονα την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης σεβόμενοι το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό επιτάσσει το χρέος μας προς την πολιτεία.

Η ένταση της προσπάθειάς μας προς την κατεύθυνση αυτή δεν πρόκειται να αμβλυνθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

