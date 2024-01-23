Κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει σίγουρα ένα δυστύχημα, είπε ο πρώην επικεφαλής της ΕΡΓΟΣΕ, Χρήστος Διονέλλης, στο πλαίσιο κατάθεσής του ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Μπορεί να βοηθάει αλλά, όχι δεν αποτρέπει το δυστύχημα πρόσθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι μετά τα Τέμπη, σημειώθηκε δυστύχημα στην Ολλανδία, με ένα νεκρό και 30 τραυματίες, όπου μία αμαξοστοιχία επιβατική τράκαρε με κάποια μηχανήματα συντήρησης που ήταν ξεχασμένα στην γραμμή, η οποία, όπως επισήμανε, είχε το σύστημα ECTS. «Δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να λέει, το βάζω, και είμαι 100% σίγουρος, άμα δεν το χειριστεί κάποιος καλά».

Σημείωσε επίσης ότι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίες του σιδηροδρόμου «προβλέπει κάθε περίπτωση», και προβλέπει το «πως θα κυκλοφορήσει το τρένο με τα συστήματα και πως θα κυκλοφορήσει χωρίς τα συστήματα».

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα (European Rail Traffic Management System) λειτουργεί σε λιγότερο από το 20% των ευρωπαϊκών γραμμών: «Δεν μπορώ να δεχτώ ποτέ ότι το άλλο 80% δεν έχουν ασφάλεια. Δηλαδή κάθε μέρα, σήμερα που μιλάμε, χιλιάδες τρένα ξεκινούν πάνω στο ευρωπαϊκό δίκτυο, και διασχίζουν γραμμές οι οποίες δεν έχουν το ERTMS».

Σύμφωνα με τον κ. Διονέλλη, το δυστύχημα στα Τέμπη «ήταν περίπτωση πρωτάκουστη. Όταν έχουμε διπλή γραμμή και μετωπική σύγκρουση, είναι πρωτάκουστη. Δεν έχει να κάνει με μικροπαραλείψεις και προβλήματα στο προσωπικό. Δεν είναι μυστικό ότι ο ΟΣΕ έχει τρομερή έλλειψη προσωπικού κίνησης [..] Φυσικά δημιουργεί προβλήματα, αλλά στο σημείο να φτάσουμε σε διπλή γραμμή, εν λειτουργία, να έχουμε μετωπική, είναι πρωτάκουστο».

Ο κ. Διονέλλης ερωτήθη και για την υπόθεση εναρμόνισης της χώρας με το 4ο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Πακέτο, που αφορούσε και θέματα ασφάλειας. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της πλειοψηφίας Λ. Τσαβδαρίδης ρώτησε εάν είναι δικαιολογημένη η καθυστέρηση εναρμόνισης της χώρας, από το 2015 έως το 2019. «Το γιατί δεν ενεργοποιήσαμε σαν Ελλάδα πιο γρήγορα, πρώτον δεν είμαι σίγουρος ότι είχαμε την υποχρέωση να το κάνουμε πιο γρήγορα, και δεν θυμάμαι τι όρια είχε το πακέτο, που έβαζε σε κάθε κράτος, και δεν μπορώ να ξέρω γιατί» απάντησε ο κ. Διονέλλης.

Ο κ. Διονέλλης, δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στη σύμβαση 717 καθώς, όπως είπε, είναι κατηγορούμενος σε αυτή την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

