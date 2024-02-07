Εξεταστική για Τέμπη - Ακριτίδης: Ανεξάρτητα από την ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζεται με ευλάβεια ο Κανονισμός Κίνησης

Είτε υπάρχουν είτε όχι συστήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο πρέπει να εφαρμόζεται με ευλάβεια ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης είπε ο πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ (2019-2020), Χρόνης Ακριτίδης, καταθέτοντας σήμερα στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών». Σημείωσε παράλληλα ότι οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχει πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας, είναι απαραίτητο να λειτουργεί και να εφαρμόζεται, για να μπορέσει να εξαλείψει αυτό που λέμε ανθρώπινο λάθος. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, κινήθηκε και η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ επί των ημερών του, συνεχίζοντας την σύμβαση «717», η οποία θα βοηθούσε, και πριν και μετά, στη βελτίωση της ασφάλειας κίνησης των σιδηροδρόμων.

Ερωτηθείς για το εάν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των έργων, λόγω εσωτερικού ανταγωνισμού ΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ, απάντησε καταφατικά «λόγω της έλλειψης συνεννόησης και της έλλειψης συνεργασίας σε μερικά θέματα που δεν θα έπρεπε να υπήρχε, αλλά και κάποια που δεν μπορούσα να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, κατά την κατασκευή της "71" έπρεπε να υπήρχε ένας καλύτερος συντονισμός όσον αφορά στα "παράθυρα", δηλαδή στη διακοπή των δρομολογίων για να μπορέσουν να δουλέψουν τα συνεργεία».

Σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας Λ. Τσαβδαρίδη, για το εάν η σύμβαση «717» ήταν προβληματική, όπως είχε πει και ο πρώην υπουργός Χ. Σπίρτζης, ο κ. Ακριτίδης είπε ότι «εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι μία προβληματική σύμβαση, η οποία ξεκίνησε το 2014, έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016, και που όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση στα τέλη του 2019, ήταν μία σύμβαση σταματημένη. Υπήρχε μία συμπληρωματική σύμβαση, που ενώ είχε εγκριθεί από το 2018 δεν είχε υπογραφεί», είπε ο κ. Ακριτίδης. Σε επόμενη ερώτηση του κ. Τσαβδαρίδη εάν ήταν φυσιολογικό να ήταν έτοιμη αυτή η συμπληρωματική σύμβαση, να έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μην υπογράφεται για ένα χρόνο, ο κ. Ακριτίδης είπε «όχι, ήταν παράξενο [...] είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα».

Όσο για το ενδεχόμενο να διαλυόταν η σύμβαση «717» είπε ότι, κατά την άποψή του, θα ήταν ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει εκείνη τη στιγμή, διότι, αφενός δεν θα υπήρχε το έργο, αφετέρου θα είχε τεράστια οικονομική επιβάρυνση: «Ορθώς συνεχίστηκε η διαδικασία, κατά την προσωπική μου άποψη, της σύμβασης, και με όλες τις παρατηρήσεις που ενσωματώθηκαν από την ΕΔΕΛ και με όλους τους ελέγχους, και με την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε και πήρε η ΕΡΓΟΣΕ από το ΤΕΕ, προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης [...] τον Σεπτέμβριο του 2023». Εξάλλου, σε ερώτηση εάν, τελικά, η ΝΔ και ο αρμόδιος υπουργός, όταν έδωσε παράταση και ενέκρινε αποζημίωση έκανε καλά ή άσχημα, ο κ. Ακριτίδης είπε: «Θεωρώ ότι ορθώς έκανε και έδωσε παράταση. Αναφορικά με την αποζημίωση δεν μπορώ να πω γιατί [...] έχει να κάνει με σταλίες που ζητήθηκαν από την εταιρία. [...] Μόνο έτσι μπορούσε να τελειώσει το έργο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

