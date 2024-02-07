Μέσω του Gov.gr οι αιτήσεις Κτηματολογίου για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου» της ΔΥΠΑ

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ τα στοιχεία των αιτήσεών τους που εκκρεμούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο έχουν οι δανειολήπτες του προγράμματος «Σπίτι μου».

Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται πολύ πιο εύκολα και σύντομα, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενοι χρόνοι εκταμίευσης του δανείου για το ακίνητο που επιθυμούν να αποκτήσουν.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα υλοποιείται σε συνέχεια μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα η ΔΥΠΑ και το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την ταχύτατη ολοκλήρωση κοινών ενεργειών για το «Σπίτι μου», με συνεργασία των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα επιτρέπει απευθείας στους δανειολήπτες την καταχώριση και παρακολούθηση των ανοικτών αιτήσεών τους στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας.

Σε δήλωση της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχή και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνει: «Απλοποιούμε και επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες του προγράμματος «Σπίτι μου». Μέχρι σήμερα 3.686 νέες και νέοι, έως 39 ετών βρήκαν το σπίτι που ήθελαν, και το δάνειο τους εκταμιεύθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Άλλες 4.413 συμβάσεις δανείων είναι έτοιμες. Με την πλατφόρμα που τέθηκε σε εφαρμογή, χάρη στην άριστη συνεργασία μας με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, δίνουμε τη δυνατότητα στους δικαιούχους μόνοι τους, με λίγα κλικ να ολοκληρώσουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τον έλεγχο του ακινήτου. Χωρίς ταλαιπωρία και άγχος για τις προθεσμίες εκταμίευσης του δανείου τους»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για το γεγονός ότι οι δράσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών σε τόσο πολλούς τομείς. Για τους δικαιούχους του προγράμματος “Σπίτι μου” είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας ο χρόνος, ώστε να αποκτήσουν στέγη το συντομότερο δυνατό και, πλέον, το Ελληνικό Κτηματολόγιο τους διευκολύνει σε αυτό».

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Για εμάς, έχει ζωτική σημασία για τα νέα ζευγάρια το πρόγραμμα «Σπίτι μου» να πετύχει και γι’ αυτό οι αιτήσεις μεταγραφών θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα»

Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Χιλιάδες νέοι θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν ταχύτερα την αγορά της πρώτης κατοικίας τους. Με αποδοτικότερο και πιο σύγχρονο τρόπο θα εξυπηρετούνται πλέον οι πολίτες που αξιοποιούν το πρόγραμμα «Σπίτι μου» μέσω της νέας ειδικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε, μετά από τη γόνιμη συνεργασία μας με το Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Ο Προέδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέλιος Σακαρέτσιος δήλωσε: «Μέσα από την πλατφόρμα αιτήσεων Κτηματολογίου που δημιουργήθηκε για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» δίνουμε τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να έχουν προτεραιότητα στη μεταγραφή του συμβολαίου τους, εξασφαλίζοντας την παρακολούθηση των διαδικασιών για την τήρηση των προθεσμιών του δανείου τους. Με τον τρόπο αυτό περισσότερα νέα ζευγάρια θα διευκολυνθούν στην απόκτηση της πρώτη κατοικία τους.»

Η διαδικασία

Όσοι υποψήφιοι δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση προς ένα κτηματολογικό γραφείο στο πλαίσιο του «Σπίτι μου», μπορούν να δηλώνουν στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» τα στοιχεία των αιτήσεων τους, ώστε να διεκπεραιωθούν στα χρονικά όρια προθεσμιών του προγράμματος.

Στην πλατφόρμα οι δανειολήπτες ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

επιλέγουν αν πρόκειται είτε για αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης και μεταβίβαση κυριότητας, είτε για την εγγραφή βάρους και

συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους στο Κτηματολόγιο, το έτος υποβολής της καθώς και το κτηματολογικό γραφείο της χώρας στο οποίο την κατέθεσαν.

Μέσα από την πλατφόρμα οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ολοκλήρωση των παραπάνω δηλώσεων - αιτήσεων.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.