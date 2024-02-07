Θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου 16.000 τετραγωνικών μέτρων με τη μορφή διάσπαρτων κηλίδων από ιριδίζον φιλμ πετρελαιοειδών, εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες χθες, μεταξύ κρηπιδωμάτων 10-12 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Με μέριμνα της ΟΛΘ Α.Ε. πραγματοποιήθηκαν εργασίες πόντισης πλωτού φράγματος από σκάφος ιδιωτικής εταιρείας.

Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα από την περιοχή της θαλάσσιας ρύπανσης καθώς και από ύποπτο πλοίο, προκειμένου να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους προς ανάλυση.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

