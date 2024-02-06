Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην «κατάρρευση του ΟΣΕ» αναφορικά με τις ελλείψεις στο προσωπικό του οργανισμού αναφέρθηκε στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, ο πρώην υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χ. Σπίρτζης, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών του έκανε προσπάθειες για την ενίσχυσή του με μετατάξεις. Υπογράμμισε μάλιστα ότι «στον νόμο για τις μετατάξεις δεν προβλέπεται όριο ηλικίας» και για το λόγο αυτό, ορισμένοι από τους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν, ήταν άνω των 50 ετών.

Αναφορικά με την σύμβαση 717 και τις παρατάσεις που δόθηκαν, ο ίδιος υποστήριξε πως δεν ήταν δικιάς του δικαιοδοσίας, σημειώνοντας πως αν προέβαινε σε κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παράβαση καθήκοντος. Σημείωσε πάντως πως «οι παρατάσεις δεν είναι πάντα προς όφελος του αναδόχου. Πάρα πολλές φορές, τις περισσότερες, είναι υπέρ του Δημοσίου». Κύκλοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, σχολίασαν δηκτικά ότι «οι εξηγήσεις που έδωσε ο Χ. Σπίρτζης σχετικά με το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 που παρέδωσε με το πέρας της θητείας του, ήταν τουλάχιστον ανεπαρκείς. Ο πρώην Υπουργός υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι παρέδωσε το έργο ολοκληρωμένο κατά 72%. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι είχαν παραδοθεί μόλις 17 σταθμοί σε σύνολο 52 και κανένα κέντρο τηλεδιοίκησης, άρα το αναφερόμενο ποσοστό δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε 72%, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι η μέτρηση δεν γίνεται με σταθμούς, αλλά με ποσοστό του έργου που έχει πληρωθεί».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανού, ο κ. Σπίρτζης υποστήριξε πως «το λιγότερο που μπορεί να κάνει κανείς, για να υπάρξει φως και δικαιοσύνη, είναι τα πάντα», με τον ίδιο να τονίζει πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είτε συναισθηματικά είτε πολιτικά, είπε, πρέπει ο οποιοσδήποτε να συνδράμει. Στην ερώτηση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για το εάν υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, ο κ. Σπίρτζης απάντησε αρνητικά, τονίζοντας πως υπάρχουν βασικές διαφορές, υπογραμμίζοντας πώς πως «τις ευθύνες για το έγκλημα θα τις δει η δικαιοσύνη».

Νωρίτερα πάντως, κατά την έναρξη των εργασιών της επιτροπής, είχε απορριφθεί το αίτημα των συγγενών των θυμάτων για διακοπή της εξεταστικής μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης από την τακτική δικαιοσύνη.

