Πρόεδρος ΕΕΑ - Γ. Χατζηθεοδοσίου: Δεν ισχύει η έκπτωση ΕΝΦΙΑ για ααφαλισμένα επαγγελματικά ακίνητα

Τηλεθεατής κατήγγειλε στον ΣΚΑΙ πως έχει ασφαλίσει το επαγγελματικό ακίνητό του αλλά ενημερώθηκε ότι η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ δεν ισχύει για τα επαγγελματικά ακίνητα.
Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ ξεκαθάρισε πως δεν ισχύει η έκπτωση ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα επαγγελματικά ακίνητα.
Όπως σχολίασε: «Δεν πρόκειται για καταγγελία γιατί η ανακοίνωση αναφέρεται μόνο στις ιδιωτικές κατοικίες. Υπάρχει ανακοίνωση του υπουργού που αναφέρεται στα επαγγελματικα ακίνητα που λέει ότι θα βγει νεός νόμος που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις με 2 εκατομμύρια τζίρο να ασφαλίζουν τα ακίνητα. Δεν υπάρχει καταγγελία γιατί δεν υπάρχει νόμος για αυτό. Έχει δίκιο ο καταγγέλλων αλλά δεν υπάρχει νόμος για αυτό».
