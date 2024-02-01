Σε επέμβαση στο κτήριο της Πρυτανείας του ΑΠΘ προχωρά αυτή την ώρα η ΕΛΑΣ. Πρόκειται για ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ειδικής Αντικατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ).

Σε κατάληψη στο κτήριο της Πρυτανείας του ΑΠΘ προχώρησαν νωρίτερα φοιτητές, οι οποίοι δεν αντιστέκονται στις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι φοιτητές αποχώρησαν από το κτήριο και παραμένουν έξω από αυτό φωνάζοντας συνθήματα κατά της επιχείρησης.

Δείτε το βίντεο από την επέμβαση των ΜΑΤ στο ΑΠΘ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ομάδα ατόμων που συμμετείχε στην πορεία κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εισέβαλε στο κτήριο της πρυτανείας.

Οι διαδηλωτές αντιλήφθηκαν την έξοδο ενός φύλακα από το κτήριο και βρήκαν την ευκαιρία για να εισβάλουν. Έχουν αναρτήσει πανό που γράφει “κάτω τα χέρια από τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Η εξεταστική μπορεί να περιμένει, το μέλλον μας όχι“.

Μια άλλη ομάδα ατόμων που φορούν κουκούλες ελέγχει περιμετρικά τον χώρο. Διαμαρτυρομένοι βρίσκονται έξω από το κτίριο διοίκησης και φωνάζουν συνθήματα.





Πηγή: ΣΚΑΪ- thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.