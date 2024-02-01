Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών πραγματοποιείται στις 12:00 σήμερα το μεσημέρι στα Προπύλαια κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, ενώ περίπου 150 πανεπιστημιακές σχολές τελούν υπό κατάληψη. Συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν επίσης στη Θεσσαλονίκη (Καμάρα), την Πάτρα (πλατεία Γεωργίου), και σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΟΛΜΕ και ΔΟΕ έχουν κηρύξει νέες στάσεις εργασίας από τις 11:00 π.μ. για τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ «στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων και καλεί όλους και όλες να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση των φοιτητών/-τριών την Πέμπτη 01/02 στις 12:00 στα Προπύλαια (και σε όλες τις κινητοποιήσεις ανά τη χώρα)» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.