Με την Ρούλα Πισπιρίγκου απούσα από το εδώλιο, συνεχίζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, με την διαδικασία να προχωρά με τις αγορεύσεις των συνηγόρων του εν διαστάσει συζύγου της κατηγορουμένης, Μάνου Δασκαλάκη.

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης διαμαρτυρήθηκε για την αγόρευση της εισαγγελέως, η οποία χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη η Πισπιρίγκου για απόπειρα και εν συνεχεία ανθρωποκτονία του πρώτου παιδιού της με τον Δασκαλάκη.

Ο κ. Κούγιας προανήγγειλε προσφυγή της κατηγορουμένης σε αστικά και ποινικά δικαστήρια κατά της εισαγγελέως. «Δεν έχει κανείς δικαίωμα να ειρωνεύεται την κατηγορούμενη. Πληροφορήθηκα ότι από εσάς η ειρωνεία πήγε σύννεφο. Και από την πρόεδρο και από την εισαγγελέα. Ανέφερε η εισαγγελέας το πρωτοφανές "η Τζωρτζίνα είχε την ατυχία να την έχει μητέρα"» είπε ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος συμπλήρωσε πως θα καταγγείλει την εισαγγελέα και στα πειθαρχικά όργανα του Αρείου Πάγου. «Να το κάνετε» του απάντησε η εισαγγελική λειτουργός.

Παράλληλα, ζήτησε να του χορηγηθεί γραπτώς η πολύωρη εισαγγελική αγόρευση, λέγοντας πως αν δεν γίνει αυτό δεν θα ξεκινήσει την τοποθέτηση του.

Στην αγόρευσή του, ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, εκ των δικηγόρων του Μάνου Δασκαλάκη, τόνισε ότι η ποσότητα κεταμίνης που βρέθηκε στο παιδί «είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο των θανάτων από κεταμίνη», ενώ σημείωσε ότι ο ιατροδικαστής Σωτήρης Μπουζιάνης αποφάνθηκε ότι η Τζωρτζίνα δηλητηριάστηκε από κεταμίνη που της χορηγήθηκε όσο ήταν εν ζωή και όχι κατά την προσπάθεια ανάνηψης κατά την δεύτερη και μοιραία ανακοπή.

Ο έτερος συνήγορος του πατέρα της Τζωρτζίνας, Δημήτρης Καράμπελας, μεταξύ άλλων είπε πως το δικαστήριο πρέπει να συνδυάσει τα εν οίκω του ζευγαριού με τα ιατρικά δεδομένα.

«Πρέπει να διερευνήσετε όσα λάμβαναν χώρα στο σπίτι του ζευγαριού. Μιλάμε για τη διερεύνηση μίας εγκληματικής ενέργειας. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα δεμένο ζευγάρι, αλλά ένα ζευγάρι σκοτωμένο πριν το Καραμανδάνειο. Το ίδιο και πριν το Αγλαΐα Κυριακού: ήταν σε διάσταση… όσο η κατηγορουμένη ήταν μαζί με τον Δασκαλάκη ήταν καλά. Ο τρόπος να τον κρατήσει ήταν ο χειρότερος. Αυτός που δεν χωράει ανθρώπινος νους» ανέφερε, ζητώντας, όπως και ο κ. Γεωργακόπουλος, να κριθεί ένοχη η Ρούλα Πισπιρίγκου.

