Την εξ αποστάσεως διαδικτυακή διεξαγωγή των εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου των φοιτητών στα τμήματα που τελούν υπό κατάληψη αποφάσισε χθες το βράδυ η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η πολύωρη συνεδρίαση του οργάνου έληξε με την πλειοψηφία 31 μελών της να τοποθετούνται υπέρ της διεξαγωγής των εξετάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, και με 18 μέλη της κατά. Το μέτρο δεν είναι οριζόντιο καθώς υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν κατάληψη και η εξεταστική διεξάγεται δια ζώσης, είτε άλλα όπου οι καταλήψεις διήρκεσαν λίγες μέρες και δεν επηρέασαν το πρόγραμμά τους.

Νωρίτερα, πριν τη συνεδρίαση στο ΑΠΘ, την έναρξη των εξ αποστάσεως εξετάσεων τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου αποφάσισε ομόφωνα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στο μεταξύ οι φοιτητικές παρατάξεις που αντιτίθενται στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία μη κρατικών μη κερδοσκοποπικών πανεπιστημίων διοργανώνουν σήμερα συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης.

Αυτή τη στιγμή 23 από τα 41 τμήματα του ΑΠΘ, καθώς και το ΠΑΜΑΚ τελούν υπό κατάληψη, ενώ άλλα τμήματα βρίσκονται εν αναμονή των αποφάσεων φοιτητικών συνελεύσεων. Στη Νομική του ΑΠΘ όπου η κατάληψη έληξε τη Δευτέρα το βράδυ, οι εξετάσεις των φοιτητών ξεκίνησαν από χθες δια ζώσης.

