Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κινητοποίηση συμμετέχουν περίπου 3.500 άτομα.
Η πορεία έχει φτάσει στην πλατεία Συντάγματος.
Φοιτητές, καθηγητές αλλά γονείς και σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ και των ΕΛΜΕ καθώς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στα Προπύλαια.
Στο κέντρο ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια γίνονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη (Καμάρα), την Πάτρα (πλατεία Γεωργίου), καθώς και άλλες πόλεις της χώρας.
- Μεγάλη φοιτητική πορεία στη Θεσσαλονίκη κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων
- «Σήμερα δεν ψαρεύουμε»: Μηχανότρατες συγκεντρώθηκαν στον Θερμαϊκό για συμπαράσταση στους αγρότες - Βίντεο
- Ανοιξε η πλατφόρμα ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες - Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.