Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Στο Σύνταγμα η πορεία - Βίντεο

Κινητοποίηση κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

UPDATE: 14:01
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 

πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κινητοποίηση συμμετέχουν περίπου 3.500 άτομα. 

Η πορεία έχει φτάσει στην πλατεία Συντάγματος. 

Φοιτητές, καθηγητές αλλά   γονείς και σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ και των ΕΛΜΕ καθώς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα  στα Προπύλαια.

Στο κέντρο ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια γίνονται σήμερα  στην Θεσσαλονίκη (Καμάρα), την Πάτρα (πλατεία Γεωργίου), καθώς και άλλες πόλεις της χώρας.

