Καμμένοι κάδοι και προσαγωγές στα Εξάρχεια μετά την ένταση στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, έξω από τη Βουλή - Βίντεο, φωτογραφίες

Διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν τον φραγμό των ΜΑΤ επί της Βασ. Σοφίας

UPDATE: 16:24
Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, στα ανθοπωλεία της Βασ. Σοφίας όταν διαδηλωτες προσπάθησαν να περάσουν από τον φραγμό των ΜΑΤ.

Οι διαδηλωτές, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιτέθηκαν με κοντάρια στους αστυνομικούς, που απάντησαν κάνοντας περιορισμένη χρήση χημικών

Μετά τα επεισόδια στα «Λουλουδάδικα» της Βουλής, ομάδα διαδηλωτών κατέληξε στα Εξάρχεια όπου πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων. 

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 6 προσαγωγές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων συμμετέχουν περίπου 3.500 άτομα.

Φοιτητές, καθηγητές αλλά γονείς και σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ και των ΕΛΜΕ καθώς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή.

