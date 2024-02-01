Η τρίτη κατά σειρά διαδήλωση στην πλατεία Γεωργίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα από μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ενάντια στη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών τη χαιρετίζει, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση υπέρ της στήριξης του δημόσιου σχολείου, ζητώντας το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί.

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο πλάι των μαθητών, κόντρα στα σχέδια κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών, ενώ την ίδια στιγμή δεν υποκύπτουν στις πιέσεις υπουργείου, διευθύνσεων και «σχολικών συμβούλων» αξιολογητών.

Πηγή: skai.gr

