Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Δεν βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη στα κατεστραμμένα βαγόνια

Διαψεύδονται με κατηγορηματικό τρόπο από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι ανευρέθησαν ανθρώπινα μέλη στα κατεστραμμένα βαγόνια των αμαξοστοιχιών στην τραγωδία των Τεμπών.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον αρμόδιο σε θέματα επικοινωνίας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αντεισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, τονίζεται, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα εν λόγω δημοσιεύματα και προς τούτο γίνεται επίκληση έγκυρης ενημέρωσης, που παρείχε η αρμόδια για τις έρευνες για την τραγωδία των Τεμπών Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από την αρμόδια Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και τον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, ο οποίος διεξάγει την κυρία ανάκριση για την υπόθεση των Τεμπών, δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα και διαψεύδονται όσα διατυπώθηκαν στα Μ.Μ.Ε από τρίτους, ότι ανευρέθησαν ανθρώπινα μέλη στα εναπομείναντα βαγόνια των αμαξοστοιχιών και διευκρινίζεται ότι κατά τις πολυήμερες και ενδελεχείς σχετικές έρευνες, μέχρι σήμερα 19/11/2023, έχουν ανευρεθεί αρκετά μικρά υπολείμματα οστών και βιολογικού υλικού(λίπος), τα οποία έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για έλεγχο DNA και ταυτοποίηση.Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος ΤζαΒέλλας

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.