Εξάρχεια: Συνελήφθησαν δύο άτομα για επίθεση κατά αστυνομικών

Συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, δύο άντρες, ηλικίας 38 και 31 ετών, κατηγορούμενοι για βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη της κοινής ειρήνης, απόπειρα πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι συμμετέχοντας σε 2 ομάδες περίπου 40 ατόμων και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εκδήλωσαν επιθέσεις σε βάρος διμοιριών που εκτελούσαν υπηρεσία στην περιοχή των Εξαρχείων, εκτοξεύοντας εναντίον τους πέτρες, γυάλινα μπουκάλια, κροτίδες και άλλα αντικείμενα.

Οι κατηγορούμενοι αντιστάθηκαν σθεναρά κατά τη σύλληψη τους ενώ κατά τη σύλληψη του 31χρονου, άτομα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της σύλληψης, επιτέθηκαν εκ νέου με ρίψη καρεκλών, γυάλινων μπουκαλιών και ποτηριών κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

