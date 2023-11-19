Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ για πρόληψη – αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων σε Μαρούσι, Ηράκλειο και Νέα Ιωνία

Η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα και το βράδυ σε τρεις ειδικές επιχειρήσεις σε Μαρούσι, Ηράκλειο και Νέα Ιωνία για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν συλλογής, διερεύνησης και αξιολόγησης δεδομένων αναφορικά με καταγεγραμμένες επαναλαμβανόμενες παραβατικές συμπεριφορές με ανήλικους εμπλεκόμενους σε συγκεκριμένα σημεία, οι επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στις παραπάνω περιοχές, επικεντρώνοντας τις δυνάμεις σε περιβάλλοντα χώρο εμπορικού κέντρου και σε δύο σταθμούς ΗΣΑΠ.
Οι δράσεις αυτές οργανώθηκαν τόσο για την αποτροπή εκδήλωσης ανάλογων φαινομένων, όσο και για την πληρέστερη χαρτογράφηση των κινήσεων των ανηλίκων στις επίμαχες περιοχές.
Στις επιχειρήσεις, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 40 άτομα, συμμετείχαν αστυνομικοί την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ συνδρομή παρείχαν ομάδες ΔΙΑΣ.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ παρόμοιες ενέργειες θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.
- Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: ΙΧ προσέκρουσε σε μπάρες στην Αθηνών – Κορίνθου και ανετράπη - Νεκροί δύο νεαροί
- Τρεις συλλήψεις για την αποβίβαση 41 μεταναστών στη Βραυρώνα - Είχαν πληρώσει 5.000 ο καθένας για τη μεταφορά τους
- Άρση του απαγορευτικού σε λιμάνια και πορθμεία- Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.