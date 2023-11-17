Το «μαύρο κουτί» της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη, βρέθηκε στα συντρίμμια των βαγονιών που φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο αμαξοστάσιο του ΟΣΕ στο Κουλούρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το καταγραφικό έχει υποστεί μεγάλες φθορές, και είναι αμφίβολο αν μπορεί να αντληθεί κάποια πληροφορία από αυτό. Υπενθυμίζεται πως από το σημείο της σύγκρουσης στα Τέμπη είχε βρεθεί μόνο το καταγραφικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από το οποίο οι τεχνικοί από την Γένοβα και την Αθήνα που το εξέτασαν την περασμένη άνοιξη δεν μπόρεσαν να εξάγουν κάποια στοιχεία καθώς και αυτό είχε υποστεί ζημιά μετά τη σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες στο σημείο όπου φυλάσσονται τα βαγόνια συνεχίζονται με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως βρέθηκε βιολογικό υλικό το οποίο έχει σταλεί για ανάλυση σε μια προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να ταυτοποιηθεί το 57ο θύμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.