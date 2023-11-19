Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού και ενός 36χρονου Έλληνα στην περιοχή του 'Αγιου Παντελεήμονα προχώρησαν την Τετάρτη αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση τους στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

Οι δύο άντρες στην συνέχεια οδηγήθηκαν στο τμήμα Ασφαλείας του 'Αγιου Παντελεήμονα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους - κατά περίπτωση - για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των κατηγορουμένων, είχαν ως αποτέλεσμα την ανεύρεση ποσοτήτων διαφορετικών ειδών ναρκωτικών ουσιών, πιστοποιώντας την εγκληματική τους δράση.

Συνολικά, κατασχέθηκαν:

* 23 αυτοσχέδιες συσκευασίες έτοιμες για εμπορία, οι οποίες περιείχαν συνολικά 11 γραμμ. κοκαΐνης

* 2 κιλά και 111 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένες σε συσκευασίες

* 79 γραμμ. κάνναβης (σοκολάτα)

* καραμπίνα

* το χρηματικό ποσό των 1.260 ευρώ

* 2 ζυγαριές ακριβείας και

* πλήθος νάιλον συσκευασιών για διαμοιρασμό των ποσοτήτων, πρόσφορων για διακίνηση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.