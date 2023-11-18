Με ειδική πτήση μέσω της 110 Π.Μ. Λάρισας και συνοδευόμενος από ομάδα επιστημονικού προσωπικού, ο 21χρονος Γεράσιμος - Ιάσονας Γεωργιάδης αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα το πρωί για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη εφημερίδα «Ελευθερία», ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τις ΗΠΑ βρίσκεται στη Λάρισα από χθες το βράδυ και εφόσον η προετοιμασία του Βολιώτη φοιτητή εξελιχθεί όπως όλοι εύχονται, τότε ο νεαρός φοιτητής θα ταξιδέψει για τη Βοστώνη προκειμένου να νοσηλευτεί σε εξιδεικευμένο Κέντρο με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της υγείας του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.