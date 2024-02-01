Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων των αγροτών, που φτάνουν από διάφορες περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να μεταφέρουν στον πολιτικό κόσμο τα αιτήματά τους για την ενίσχυση του αγροτικού κλάδου, με αφορμή και τα εγκαίνια της 30ής Διεθνούς Έκθεσης «Αgrotica».

Με κόρνες, πανό και ελληνικές σημαίες να κυματίζουν, έφτασαν πρώτοι στη νότια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αγρότες με τα τρακτέρ τους από την επαρχία Λαγκαδά και τις Σέρρες. Στην κορυφή της πομπής βρισκόταν ένα unimog, τετρακίνητο όχημα, με πένθιμες σημαίες που μετέφερε ένα μαύρο φέρετρο, το οποίο συμβολίζει, όπως λένε οι αγρότες, τον θάνατο της αγροτιάς.

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι προσέγγισαν το κέντρο της πόλης απο τρία διαφορετικά σημεία, με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Οι αγρότες από τον Λαγκαδά και τις Σέρρες ξεκίνησαν από το Δερβένι και συνέχισαν την πορεία τους από την οδό Λαγκαδά και την παραλιακή λεωφόρο. Οι παραγωγοί από την Πέλλα, τα Κουφάλια και το Κιλκίς με περίπου 150 τρακτέρ έφτασαν στη ΔΕΘ από τη δυτική είσοδο της πόλης και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την Χαλκιδική και την Ανατολική Θεσσαλονίκη μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη απο τη Μουδανίων με τα φορτηγά και τα αγροτικά τους οχήματα.

Όπως ανέφερε στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Λοφίσκου της επαρχίας του Λαγκαδά Τάσος Σοϊλεμέζης, «η σημερινή συγκέντρωση των αγροτών και των μελισσοκόμων, εδώ στη ΔΕΘ μιλάει από μόνη της. Ας καταλάβει η κυβέρνηση ότι είμαστε στην αρχή των κινητοποιήσεων και τώρα περιμένουμε το επόμενο βήμα από τον πρωθυπουργό. Θα μείνουμε εδώ τέσσερις ημέρες, τα ψέμματα και οι υποσχέσεις έχουν τελειώσει».

Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου Διαμαντής Διαμαντόπουλος, σημείωσε πως, «πρόκειται για ένα μεγαλειώδες, πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο. Θα παραμείνουμε εδώ για τέσσερις ημέρες, όσο θα διαρκέσει η έκθεση Agrotica. Το απόγευμα περίπου στις 5:00 θα παραδώσουμε ένα ψήφισμα στο γραφείο του πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εξηγούμε την κατάσταση που υπάρχει στον αγροτικό τομέα, αναφέρουμε τα βασικά αιτήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα και ζητάμε άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Πέλλας, Γιαννιτσών Γιώργος Σιδηρόπουλος, υπογράμμισε: «τέτοια συγκέντρωση και διαμαρτυρία δεν έχει ξαναγίνει. Ήρθαμε με 155 τρακτέρ από Πέλλα και Κουφάλια και συνολικά μπορεί να ξεπερνάμε και τα 400. Θέλουμε η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα αιτήματα μας, στο κόστος παραγωγής στο ρεύμα, στα πετρέλαια και στα εφόδια. Θέλουμε διάλογο, πιστεύουμε όμως οτι θα πρέπει να υπάρξουν λύσεις. Δε θέλουμε προσχηματικό και ανούσιο διάλογο όπως συνέβαινε μέχρι τώρα».

«Συμμετέχουμε και εμείς στις κινητοποιήσεις. Έχουμε έρθει με 100 φορτηγά και αυτό που ζητάμε είναι πολιτική βούληση και εφαρμογή του νόμου για την πάταξη των ελληνοποιήσεων και του νοθευμένου μελιού» υπογράμμισε ο πρόεδρος των μελισσοκόμων Θεσσαλονίκης, Γιώργος Χίτογλου.

Συμπαραστάτες στον αγώνα των αγροτών είναι και οι αλιείς του νομού Θεσσαλονίκης που έφτασαν με τις μηχανότρατές τους στον Θερμαϊκό, στο ύψος του Λευκού Πύργου. «Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών διότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του παραγωγικού τομέα της χώρας. Ανήκουμε στη ίδιο υπουργείο και θελουμε τη στήριξη του κράτους στον πρωτογενή τομέα», τόνισε το μέλος του συνεταιρισμού αλιέων Αγία Παρασκευη της Νέας Μηχανιώνας Απόστολος Καρέλας.

«Οι αγρότες από τη Χαλκιδική αποφασίσαμε σήμερα να κατέβουμε στη ΔΕΘ με τα αγροτικά μας οχήματα για συμπαράσταση στους συναδέλφους μας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουμε στο κέντρο της πόλης και με τα τρακτέρ μας», επισήμανε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σημάντρων Χαλκιδικής Φιλοκλής Γκοτζιάς.

Σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους, όπως λέει ο ίδιος, θα παίξει η αυριανή συνάντηση που θα πραγματοποιήσουν με τους αρμόδιους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συγκέντρωση των αγροτών κορυφώθηκε με τις κεντρικές ομιλίες των εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια, επιτροπή αγροτών θα μεταβεί στο υφυπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας Θράκης) προκειμένου να επιδώσει υπόμνημα στο γραφείο του πρωθυπουργού και να ζητήσει συνάντηση μαζί του.

