«Απόβαση» αγροτών με 300 τρακτέρ στην Agroticα - Πανελλαδικό συλλαλητήριο το Σάββατο

Στη Θεσσαλονίκη και την έκθεση Agrotica μεταφέρονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα με 300 τρακτέρ αναμένεται να βρεθούν σήμερα το πρωί στην πλατεία της ΧΑΝΘ προκειμένου να παραταχθούν μπροστά από τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα παραμείνουν για τέσσερις μέρες.

Τα τρακτέρ αναμένεται να παραταχθούν στο πεζοδρόμιο, στο Νότιο Τόξο της ΔΕΘ, όπου και θα παραμείνουν καθόλη τη διάρκεια της Agrotica, μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πρόθεση να εμποδίσουν τη δίοδο των επισκεπτών της έκθεσης, ούτε και να επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

Μεταξύ των καλλιεργητών που θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους στο Νότιο Τόξο της έκθεσης, συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι του πρωτογενή τομέα από τις Σέρρες, την Ημαθία, την Πιερία, τον Λαγκαδά, τη Χαλκιδική και την Επανομή. Πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έρθουν με τα αγροτικά οχήματά τους από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο, αν και ακόμη και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ώρα υλοποίησής του.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στην Agrotica, στο οποίο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων και οι αγρότες από τη Θεσσαλία.

Στο μεταξύ, το πρωί έχουν δώσει ραντεβού στην γέφυρα της Θέρμης οι μελισσοκόμοι της Μακεδονίας, οι οποίοι με τα οχήματά τους θα κατέβουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκειμένου να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται.

Δεν αποκλείεται αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Ημαθίας να κλείσουν συμβολικά το οδόστρωμα επί της Εγνατίας οδού στον κόμβο της Κουλούρας, ενώ δεν αποκλείεται και οι αγρότες από την Επανομή, να επιχειρήσουν εκ νέου την κάθοδό τους προς τον κόμβο αεροδρομίου. Στις Σέρρες όσοι δεν αφιχθούν στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη, ενώ τονίζεται ότι στην Καστοριά, την Εορδαία, τη Νάουσα και σε άλλες περιοχές έχουν στηθεί μπλόκα αγροτών.

Αρκετές εκατοντάδες τρακτέρ αναμένεται να κατακλύσουν και τις Βρυξέλλες και να παραλύσουν την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα την ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης. Η Κομισιόν έκανε ένα πρώτο βήμα και πρότεινε κάποιες εξαιρέσεις σε ορισμένες από τις υποχρεώσεις που έχουν οι αγρότες. Τώρα, εναπόκειται στα κράτη μέλη να τις εξετάσουν πριν γίνουν τα επόμενα βήματα.

Με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία υποβλήθηκε από τη Γαλλία με τη στήριξη της Ελλάδας οι αγρότες μπορούν να καλλιεργήσουν σε εκτάσεις που έπρεπε να παραμείνουν σε αγρανάπαυση, με αποτέλεσμα να τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν διπλό κέρδος, αφού θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα που θα καλλιεργήσουν στις συγκεκριμένες εκτάσεις, χωρίς να εξαιρεθούν της προβλεπόμενης ενίσχυσης.

Επιπρόσθετα απαλλάσσονται από οποιονδήποτε έλεγχο - πρόστιμο.

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα πράξει το καλύτερο δυνατό, για να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο, έστειλε ο πρωθυπουργός, που είχε χθες συνάντηση με αγρότες, στο μπλόκο της Βόνιτσας. «Αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.